Депутаты Свердловской области предложили запретить продажу подросткам электронных сигарет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
Свердловские депутаты поддержали ограничение на продажу электронных сигарет для подростков, написал «Политсовет» сегодня, 7 февраля.
Проект обращения в Госдуму был рассмотрен сегодня на заседании комитета Заксобрания по социальной политике. Депутаты отметили, насколько важно ввести запрет продажи и употребления электронных сигарет среди подростков.
— Считаем, что организация предлагаемых ограничений на потребление, рекламу и продажу электронных сигарет, предлагаемая Законодательным собранием Свердловской области, будет в конечном счете способствовать профилактике заболеваний, связанных с потреблением табака, — поддержали идею в Министерство здравоохранения Свердловской области.
- Заксобрание Свердловской области в ближайшем будущем направит письмо в Государственную думу РФ. Ожидается, что инициатива на федеральном уровне может быть рассмотрена в марте.