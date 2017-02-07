«На гастролях люди вытирали слезы!» Екатеринбургский драматург открывает Коляда-театр в Москве

Сейчас режиссер ищет помещение в столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Екатеринбургский драматург Николай Коляда готовится к открытию «Коляда-Театра» в Москве, где будут показывать пьесы и читки уральских драматургов. Об этом он сообщил журналистам сегодня, 7 февраля.

- Есть очень много драматургов, которых никто не знает в Москве. Если не засветишься там, ты можешь заиграться в Екатеринбурге или Новосибирске или Красноярске, но не станешь известным. Тебя не будут читать, на тебя не обратят внимания. Поэтому я решил открыть там театр. Сейчас мы ищем помещение. На первый месяц уже составили роскошную программу, - рассказал Николай Коляда.

Не так давно в Москве завершился кастинг актеров в новый театр. По планам нужно было взять 10 человек, но выбрали 38.

- Когда я написал маленькое объявление у себя в Фейсбуке, на кастинг пришло 300 человек. Мама дорогая, 300 безработных артистов. Люди сидят со мной разговаривают и в глазах просьба: «Ну, пожалуйста, возьми меня». Мы хотели взять 10 человек, выбрали 38. В понедельник в 14:00 объявили сбор. Я думал, что кто-то не придет. Но вс есе до одного пришли, - вспоминает драматург.

По его словам, главная проблема в поиске помещения, которое в Москве стоит крайне дорого.

- Лена Гремина из Театра.Doc написала мне: «Коля, это очень сложно найти помещение в Москве». За одно помещение они там платят 180 тысяч рублей в месяц, - негодует режиссер.

Коляда отметил, что работать продолжит в Екатеринбурге, но каждый месяц примерно по 10 дней будет проводить в Москве, где будет выполнять работу художественного руководителя.

Николай Коляда вместе с артистами едва успел вернуться с гастролей – выступали в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове.

Самые яркие впечатления у Николая Коляды оставили после спектаклей в Москве, где его команда провела около трех недель. В «Театре на Страстном» они отыграли 39 спектаклей.