Студент из Екатеринбурга придумал внешние подушки безопасности для автомобилей

Они должны спасти пешеходов в ДТП, а при столкновении машин уменьшить повреждения и риски для здоровья людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Специальные подушки безопасности для автомобилей придумал студент ИГЛТУ Юрий Искаев, написал 7 февраля портал Ekb-room . Эта система будет активироваться в случае неминуемого столкновения с пешеходом или другой машиной.

В момент столкновения прямо перед автомобилем будет появляться надувная платформа, которая начнет замедлять движущееся на него транспортное средство, чтобы избежать серьезных повреждений. Если же это будет пешеход, то он провалится в надувные подушки без вреда для здоровья и жизни.

— Суть идеи в том, что с помощью этих подушек машины при столкновении продолжили движение и по инерции потом остановились, ведь убивает не скорость, а резкая остановка. В подушке будет специальный алгоритм срабатывания: она вылетит, когда, например, на встречке кто-то потеряет управление, — отметил автор идеи.

Разработчик рассказал, что хотел бы, чтобы автомобиль был оборудован подушками безопасности со всех внешних сторон, однако активироваться они будут только с той стороны, с которой произойдет столкновение.

Такую систему безопасности можно будет установить и на новые, и на подержанные автомобили.

— Мы отправили заявку на патентование и сделали компьютерную анимацию, краш-тест пока в планах, — рассказал Юрий.