Уральская семья запатентовала велосипед для лечения детей с ДЦП

Ноу-хау уже пользуются по всей России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Изобрести велосипед, который лечит, семью из Каменска-Уральского подвигли дети, сообщает 66.ru. У старшего сына Анны и Анатолия Вощиковых детский церебральный паралич, мальчику трудно ходить. Помогать ему и обеспечивать уход младшему одновременно в какой-то момент для супругов стало невозможным.

В поисках решения проблемы уральцы наткнулись в интернете на метод реабилитации, который активно используют на Западе, – специальный трехколесный велосипед.

Идея

В России таких велосипедов не производят, поэтому семье пришлось оформлять заказ из Украины. Все бы хорошо, но в российский лифт украинский велосипед не входил, приходилось каждый раз снимать задние колеса. Тогда Вощиковы придумали способ модернизации трехколесного.

– Берем обычный велосипед, снимаем с него заднее колесо. На вилку устанавливаем специальное быстросъемное крепление – мост с двумя колесами. Мы делали универсальный гаджет. Когда ребенок вырастает из одного велосипеда – снимаешь мост и переставляешь его на новый, а старый продаешь, вернув ему родное заднее колесо, – рассказал Анатолий Вощиков.

Заказы и стоимость

Сначала к семье с просьбой сделать для ее ребенка такой же велосипед обратилась приятельница, со временем люди стали звонить со всей страны. На данный момент изобретениями Вощиковых пользуются примерно в десяти городах России, в том числе в Екатеринбурге.

Средняя цена специального велосипеда – 30 тысяч рублей. Треть этой суммы составляет производство моста. Его делают на лазерных установках, чтобы поверхность была ровная и красивая. В оставшуюся сумму входит стоимость отечественного двухколесного велосипеда, который в дальнейшем и усовершенствуют, фиксирующую спинку для несидящих детей и т.д. В планах у главы семьи сделать производство у себя в мастерской, чтобы снизить итоговую стоимость.