Свердловская область отказалась от проведения «Иннопрома-2017»

Регион будет лишь участником выставки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В 2017 году Свердловская область не будет организатором «Иннопрома», сообщил первый заместитель губернатора Алексей Орлов на заседании свердловского правительства 7 февраля.

Свердловская область не будет организатором «Иннопрома»

По словам Орлова, «Иннопром» вышел в «самостоятельное плавание». В 2017 году Средний Урал впервые не будет выступать официальным организатором международной промышленной выставки, а будет лишь ее участником.

Отказ от организации выставки позволил снизить расходы бюджета на 30 процентов. Свердловская область представит свой стенд и зону проектов, которые реализуются и планируются на Среднем Урале.

В «Иннопроме» впервые примут участие Германия, Италия и Южная Корея

На сегодня заполнение площадей выставки составляет более 60 процентов, что в полтора раза выше, чем показатели на 7 февраля 2016 года. Уже подтвердили свое участие почти все члены японского бизнес-клуба, а также представители Белоруссии, Италии, Швеции, США и других стран. Впервые участие примут Германия, Италия и Южная Корея.

Ключевыми направлениями «Иннопрома-2017» по-прежнему будут металлообработка, автоматизация производства, машиностроение. Из новинок – производство компонентов и технологии для энергетики.

Выставка пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Ее темой станет «Умное производство: глобальный подход».

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