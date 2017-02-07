Татуированный сфинкс из Екатеринбурга взорвал интернет во всем мире: о нем говорят в США, Венесуэле, Великобритании

Жители разных стран не поддержали татуировщика Александра с его идеями забить всего сфинкса тату.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

История про мастера из Екатеринбурга, который делает татуировки своему сфинксу, успела разлететься по всему миру. Издания из Венесуэлы, Испании, Таиланда, Америки, даже британский Daily Mail решили рассказать об Александре и его татуированном коте.

Как написали Daily Mail, общественность была возмущена, узнав о таком обращении с котом, большинство пользователей соцсетей, прочитавших новость, не поддержали татуировщика.

Другое издание, Boredpanda, процитировало «Нашу Газету» и Daily Mail в своем материале. Правда, они перепутали двух тату-мастеров, Александров. Один из них является владельцем кота, а второй — тату-мастер из Екатеринбурга, который рассказал, что практика клеймить животных существует в мире уже давно, и он относится к такому вполне нейтрально.

Например, в Венесуэле сюжет о татуированном сфинксе разместил развлекательный канал EDV, а позже на Пуртова в Инстаграм полетели комментарии на испанском от разгневанных зрителей.

— Человека, который сделал это, зовут Александр Пуртов, и я хотел бы, чтобы вы сообщили, если увидите его в соцсетях, написали ему, — разместил такой пост в своем Инстаграм телеканал.

— В Инстаграм полетели злостные комментарии в мой адрес, кто-то нашел меня, и все начали требовать с меня объяснений, чуть ли не на костре там сжечь меня собирались. Статью в иностранном источнике, слава богу, удалили после жалобы. Но теперь пол-Венесуэлы меня заочно не любит, — рассказал нам Александр Пуртов, который не является хозяином кота, но тоже тату-мастер из Екатеринбурга.

Портал Sobadsogood также разместил статью о «коте в законе» у себя, указав, что новость «взорвала интернет».

В Екатеринбурге большинство читателей также осудили хозяина Беса, посчитав его поступок негуманным обращением с животным.

— Владелец доставляет болевые ощущения своему питомцу, так как при заживлении кожных покровов кот испытывает боль и дискомфорт. Кроме того, он подвергает угрозе здоровье и жизнь животного. Под наркозом могут произойти непредвиденные ситуации, такие как остановка дыхания или сердца, резкое падение артериального давления. Что будет делать владелец, в этом случае не являясь специалистом-анестезиологом? И конечно, нужно понимать, что медикаменты для наркоза — токсичны для организма, если кот подвергается этой процедуре неоднократно, то очень большой риск поражения и нарушения функций почек и печени, — рассказали специалисты ветеринарной клиники «Ника» в Екатеринбурге.

НАША написала о татуированном коте Бесе в четверг, 2 февраля. А накануне, 1-го числа, его хозяин сделал питомцу уже четвертую татуировку: он набил ему на спину «воровские звезды».