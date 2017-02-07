«Лыжня России – 2017» в Екатеринбурге пройдет на 17 площадках

В день соревнований организаторы готовы принять 40 тысяч участников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В этом году Всероссийская массовая лыжная гонка – 35-я по счету. Она пройдет 11 февраля. Главный старт будет организован на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Организаторы рассчитывают, что на главный старт выйдут 20 тысяч человек. Еще столько же примут участие в забегах, организованных на 16 лыжных базах в городе. Единственное условие – приезжать со своими лыжами.

– Лыжня России» – одно из главных мероприятий, которые популяризируют здоровый образ жизни, массовый интерес к спорту, культуру проведения спортивных мероприятий народного формата. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше известных людей принимало в нем участие, а также журналисты, – отметил заместитель губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской области Павел Креков.

Трассы и участники

На главном старте «Лыжи России – 2017» дистанция составит 2,5 километра для участников массового забега. На сегодняшний день зарегистрированы 300 заявок профилыжников. Среди них участник Кубка мира по лыжным гонкам 2017 года Сергей Турышев, призер чемпионата России по лыжным гонкам Никита Ступак, чемпионка России и участница Кубка мира по лыжным гонкам Анна Медведева.

В рамках забега среди людей с ограниченными возможностями на старт выйдут чемпион мира по паратриатлону Денис Кунгурцев и член сборной России по лыжным гонкам Сергей Корешков.

Попробуют свои силы в лыжных гонках и иностранные студенты, обучающиеся в Екатеринбурге. Для них предусмотрен интернациональный забег. В нем примут участие 50 человек.

Игроки футбольного клуба «Урал» в день спортивного фестиваля поменяют бутсы на лыжи. В преддверии чемпионата мира по футболу один из кругов трассы будет напоминать мяч, его протяженность составит 2018 метров.

Логистика

Добраться до «Екатеринбург-Экспо» в день гонки можно будет на бесплатных автобусах от станции метро «Ботаническая». Они будут курсировать от станции с 10.00 до 15.30.

Проезд до городских площадок «Лыжни России» на муниципальном транспорте тоже сделают бесплатным. По словам участников пресс-конференции, для этого достаточно сказать кондуктору «Я на «Лыжню России».