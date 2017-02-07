В Екатеринбурге подскочили цены на сливочное масло

Стоимость пачки масла выросла почти в два раза за несколько дней.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В екатеринбургских магазинах сливочное масло нескольких производителей подскочило в цене, сообщает «Уралинформбюро» сегодня, 7 февраля.

Стоимость сливочного масла выросла в полтора раза

За несколько дней стоимость сливочного масла в Екатеринбурге выросла почти в полтора раза. По словам представителей розничной торговли, цены поднимают производители из-за повышения стоимости молока, которое особенно дорожает зимой. Кроме этого, производители пытаются компенсировать таким образом траты на коммунальные услуги, на импорт оборудования и комплектующих.

Компании пытаются покрыть траты на производство

Кроме этого, на цены влияют и последствия санкций. По словам президента сети «Елисей» Александра Оглоблина, у местных производителей больше нет конкурентов, в итоге часто действует рыночный закон, когда недостающее предложение пытаются «подтянуть» под спрос с помощью роста цен на продукцию.

За 2016 год масло и рыба в свердловских магазинах подорожали на 19 процентов. Как изменились цены на другие продукты, читайте здесь.

Правительство РФ обсуждает вопрос отмены льготной ставки НДС на продукты, подробности здесь.

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