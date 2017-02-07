Его давно преследуют: в Екатеринбурге сожгли машину замглавы областного фонда капремонта

Пострадавший автовладелец заявил, что у него есть своя версия поджога.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В Екатеринбурге утром 7 февраля 2017 года сожгли машину, принадлежащую заместителю директора фонда капремонта МКД Свердловской области Александру Мокроусову, сообщает URA.RU.

Первой загорелась машина чиновника

НАША ранее писала о трех сгоревших машинах на охраняемой стоянке на улице Новгородцевой. Пожар начался на парковке возле жилого дома около половины пятого утра.

Фото: «Ночные новости»

Сначала загорелся «Ниссан», затем огонь перекинулся на стоящие рядом «Форд» и «Шкода». Хозяином «Ниссана», с которого начался пожар, оказался Александр Мокроусов.

Вместе с пожарными в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Сожгли из мести?

По словам супруги чиновника, ее мужа давно преследует. Так, со слов жены, несколько недель назад Мокроусова ударили по голове.

— У меня есть своя версия, но я не хочу ее озвучивать, работают компетентные органы, — сказал URA.RU Александр Мокроусов.