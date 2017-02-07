Его давно преследуют: в Екатеринбурге сожгли машину замглавы областного фонда капремонта

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
В Екатеринбурге утром 7 февраля 2017 года сожгли машину, принадлежащую заместителю директора фонда капремонта МКД Свердловской области Александру Мокроусову, сообщает URA.RU.
Первой загорелась машина чиновника
НАША ранее писала о трех сгоревших машинах на охраняемой стоянке на улице Новгородцевой. Пожар начался на парковке возле жилого дома около половины пятого утра.
Фото: «Ночные новости»
Сначала загорелся «Ниссан», затем огонь перекинулся на стоящие рядом «Форд» и «Шкода». Хозяином «Ниссана», с которого начался пожар, оказался Александр Мокроусов.
Вместе с пожарными в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
Сожгли из мести?
По словам супруги чиновника, ее мужа давно преследует. Так, со слов жены, несколько недель назад Мокроусова ударили по голове.
— У меня есть своя версия, но я не хочу ее озвучивать, работают компетентные органы, — сказал URA.RU Александр Мокроусов.
- Неофициально, среди версий рассматривается месть в связи с проведением конкурса на замещение должности главы областного фонда. 6 февраля стало известно, что из девяти кандидатов отбор не прошли семь человек.
- Впрочем, претензии к областному фонду капремонта идут обширным потоком с 2015 года. Жители домов жалуются на срывы сроков и недобросовестных подрядчиков. Так, в январе 2017 года после капремонта затопило дом в переулке Университетском, 11. Подрядчика нанял региональный оператор, в котором работает Мокроусов.