В Екатеринбурге для общественного транспорта выделят 28 полос

Все выделенные полосы оснастят видеокамерами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

В Екатеринбурге в 2017 году выделят и оснастят видеокамерами 28 полос для общественного транспорта , сообщает «Уралинформбюро» 7 февраля.

В Екатеринбурге появится еще 28 выделенных для общественного транспорта полос

Еще 28 выделенных полос для автобусов и троллейбусов появится в Екатеринбурге в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. После чемпионата работа в этом направлении будет продолжена, рассказал председатель комитета по транспорту городской мэрии Игорь Федотов.

На всех выделенных полосах установят видеокамеры

По словам Федотова, для транспорта будут выделены даже двухполосные участки дорог. Все выделенные полосы будут оборудованы видеокамерами для фиксации нарушений - в 2017 году установят 56 таких камер. Власти города уже нашли инвестора, который сможет установить все камеры - в бюджете есть средства только на 9 из 56 камер.

На сегодня выделенные полосы для общественного транспорта есть на улицах Белинского, Карла Либкнехта, Вильгельма де Геннина, Розы Люксембург и Чапаева.

В будущем количество выделенных полос планируется увеличить до 66.

Сегодня, 7 февраля, стало известно, что власти Екатеринбурга перенесли внедрение новой транспортной схемы с лета 2017 года на 2019-й.

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