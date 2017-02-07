Штормовое предупреждение! В Свердловскую область пришли аномальные морозы

МЧС подготовило 44 мобильных пункта обогрева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, которые пришли в Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Со вторника, 7 февраля, по субботу, 11 февраля, температура воздуха будет на 7 – 9 градусов ниже нормы. Ночью минимальная температура составит от минус 23 до минус 30 градусов, в низинах – от минус 35 до минус 40 градусов.

Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области подготовил 44 мобильных пункта обогрева, которые оперативно готовы развернуть на дорогах. В них автомобилистам смогут организовать ночлег, предоставить интернет, телефон и напоить горячим чаем.