Верховный суд РФ окончательно отклонил жалобу адвокатов Дмитрия Лошагина

Для фотографа это была последняя попытка апелляции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

При рассмотрении дела Дмитрия Лошагина следствие и суд особое внимание уделили записям с камер наблюдения, которые были установлены в лофте, где и проходила роковая вечеринка. Однако все записи с жетских дисков таинственным образом исчезли. Обвинение в суде настаивало, что Лошагин их стер специально, а адвокат Добровинский уверен, что это сделал настоящий убийца, который в итоге и подставил Дмитрия Лошагина.