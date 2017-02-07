Верховный суд РФ окончательно отклонил жалобу адвокатов Дмитрия Лошагина

Для фотографа это была последняя попытка апелляции.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
Верховный суд РФ вновь отказался рассматривать дело Дмитрия Лошагина, написала 7 февраля «КП в Екатеринбурге».
Верховный суд РФ отказался принимать к рассмотрению доказательства адвокатов Лошагина. Об этом говорит последняя попытка юристов обжаловать срок приговора Дмитрию Лошагину.
— Адвокату Добровинскому отказано в передаче кассационной жалобы, — сообщили в Верховном суде РФ.
При рассмотрении дела Дмитрия Лошагина следствие и суд особое внимание уделили записям с камер наблюдения, которые были установлены в лофте, где и проходила роковая вечеринка. Однако все записи с жетских дисков таинственным образом исчезли. Обвинение в суде настаивало, что Лошагин их стер специально, а адвокат Добровинский уверен, что это сделал настоящий убийца, который в итоге и подставил Дмитрия Лошагина.
В январе 2017 года защитники фотографа обратились в Верховный суд с просьбой пересмотреть заседание, на котором Дмитрию снизили срок заключения на насколько месяцев. Но там уже во второй раз отклонил жалобу адвокатов Лошагина.
- 22 августа 2013 года после вечеринки в лофте жена Лошагина таинственно исчезла. Через два дня ее обнаженное и обезображенное тело было найдено в лесу под Первоуральском. Главным подозреваемым стал муж. Суд и следствие длилось два года. 25 декабря 2014 года вдовца оправдали.
- Родственники погибшей Юлии выиграли апелляцию. 24 июня 2015 года Лошагина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Фотограф попытался оправдаться и подал апелляцию, но ему снизили срок всего на несколько месяцев.
- После неудачи на апелляции известный московский адвокат Александр Добровинский подал кассацию в Свердловский областной суд, но в рассмотрении жалобы ему было отказано. Это была последняя попытка решить все в Свердловской области.