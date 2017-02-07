Пока все останется по-прежнему: введение новой маршрутной сети в Екатеринбурге отложили до 2019 года

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
— Проект новой маршрутной сети почти готов, но нам необходим еще ряд подготовительных мероприятий, поэтому мы решили перенести дату внедрения новой маршрутной сети. К процессу ее создания мы привлекли профессиональные сообщества и общественные организации, занимающиеся вопросами транспортного развития, а также мировых экспертов, — уточнил Якоб. — Но схема будет доработана с учетом предложений общественности и экспертного сообщества. Новая маршрутная сеть должна стать удобной и универсальной для всех: как для школьника, так и для пожилого человека. Планируется, что на доработку схемы понадобится как раз около года.
- Как уточнил Якоб, реализация новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при ее внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе организованы выделенные полосы для общественного транспорта, остановочные и пересадочные комплексы, установлены средства видеофиксации.
- Запускать транспортную схему решили только в 2019 году, чтобы избежать ошибок во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году.
- Изначально в Екатеринбурге с 1 июля 2017 года должна была уйти часть маршрутов и изменена транспортная сеть.
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