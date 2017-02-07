Пока все останется по-прежнему: введение новой маршрутной сети в Екатеринбурге отложили до 2019 года

За это время схема должна быть доработана и отлажена, а в городе сделаны новые остановки и полосы для общественного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017

Глава городской Администрации Александр Якоб подтвердил информацию.

— Проект новой маршрутной сети почти готов, но нам необходим еще ряд подготовительных мероприятий, поэтому мы решили перенести дату внедрения новой маршрутной сети. К процессу ее создания мы привлекли профессиональные сообщества и общественные организации, занимающиеся вопросами транспортного развития, а также мировых экспертов, — уточнил Якоб. — Но схема будет доработана с учетом предложений общественности и экспертного сообщества. Новая маршрутная сеть должна стать удобной и универсальной для всех: как для школьника, так и для пожилого человека. Планируется, что на доработку схемы понадобится как раз около года.