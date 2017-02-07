«Отец транспортной реформы» Евгений Липович покидает свой пост замглавы Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.02.2017
Вице-мэр Евгений Липович уходит со своего поста в администрации Екатеринбурга, где он проработал почти 10 лет. Об этом сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе мэрии.
Как отметили в администрации города, там благодарны Липовичу за его работу.
— Служба квартальных, созданная фактически с нуля, успешно функционирует, как и специализированное подразделение МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Успехом у жителей и гостей города пользуется и «ЕКАРТА». Улицы и парки преобразились благодаря современному и интересному оформлению.Внедрение регламентов содержания улично-дорожной сети помогли существенно снизить сроки уборки дорог и тротуаров после сюрпризов капризной уральской погоды, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Также уточнили, что Липович вложился и в работу над новой маршрутной сетью, которая направлена на повышение комфортности и качества общественного транспорта. Ее планировали вводить уже летом 2017 года, но перенесли на 2019.
- 58-летний Евгений Липович проработал в администрации Екатеринбурга почти 10 лет. Он пришел на пост заместителя главы по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской Думой и общественными организациями, а позже стал отвечать за вопросы благоустройства, транспорта и экологии.
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