Адвокат Евгении Чудновец – о ее освобождении: «Это можно расценивать как подарок к 8 марта»

По мнению юриста, в ближайшее время интервью и пресс-конференций с ней не будет, так как женщине нужно отдохнуть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Вечером 6 марта Евгения Чудновец покинула колонию в Нижнем Тагиле. Правда, освобождение воспитательницы из Екатеринбурга прошло не совсем обычно. Из-за толпы журналистов, ожидавших освобождения Чудновец вместе с ее гражданским мужем Андреем Мясниковым у ворот ИК-6, женщину вывезли с территории исправительного учреждения на тонированной «Волге». О чем супругу Евгении сотрудники ГУФСИН сообщили уже постфактум, назвав ему адрес, откуда он сможет забрать ее. Но при этом они попросили приехать туда без журналистов.

Вопрос о том, зачем были предприняты такие меры, корреспондент НАШЕЙ задал начальнику пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александру Левченко.

– Об этом я вам ничего говорить не буду. Но все это было в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, – ответил представитель ведомства.

– Но ведь не всех освобождают таким вот образом?

– Но и не всех 7 тысяч осужденных, которых освобождают у нас каждый год, встречают представители СМИ, которые дезорганизуют работу и так далее. И не всем осужденным нужна на этом этапе такая публичность. Не все хотят этого. И это их право.

Однако Александр Левченко не стал отвечать на вопрос, была ли это инициатива самой Евгении Чудновец или нет.

Почему освобождение прошло именно так, не знает и адвокат Чудновец Алексей Бушмаков. Но, по его мнению, то, что сотрудники ИК-6 так быстро исполнили решение суда – хороший пример для других исправительных учреждений.

– Они решили немедленно исполнить решение суда именно в этот день, как оно и должно быть. Чтобы не держать Евгению лишнюю ночь в колонии, потому что каждый день нахождения там не приносит никакой пользы, – прокомментировал НАШЕЙ адвокат Бушмаков. – Прекрасно, что смоги исполнить решение так быстро. Думаю, можно расценивать это как подарок к 8 марта.

– Возможно такое, что сама Евгения не хотела ни с кем общаться в этот момент?

– Не знаю. Но я ее сейчас вообще трогать не буду. Пусть пока отдыхает. И, думаю, что пресс-конференций и интервью точно не будет в ближайшее время. Не знаю точно, но, думаю, неделя-две. Потому что она будет отходить от всего этого.

Напомним, что забрав супругу, Андрея Мясников написал на своей странице в соцсети, что журналисты смогут пообщаться с ней на пресс-конференции. Правда, пока он не сообщил, когда именно она состоится.