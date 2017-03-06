Денег нет, ждем помощи из федерального бюджета: на создание центра «Эрмитаж–Урал» потребуется 300 миллионов

Как прокомментировал НАШЕЙ член комиссии, депутат Дмитрий Головин, пока работы над проектом не приостановлены, но финансирования явно не достаточно.

— Центр «Эрмитаж — Урал» точно будет, когда на него найдут деньги, которые изо всех сил сейчас ищут для того, чтобы закончить проект в срок (до 2018 года). Дополнительное финансирование может появиться только из областного или федерального бюджета. И, соответственно, сроки реализации могут затянуться, — отметил Головин.