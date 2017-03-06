Денег нет, ждем помощи из федерального бюджета: на создание центра «Эрмитаж–Урал» потребуется 300 миллионов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017
— Центр «Эрмитаж — Урал» точно будет, когда на него найдут деньги, которые изо всех сил сейчас ищут для того, чтобы закончить проект в срок (до 2018 года). Дополнительное финансирование может появиться только из областного или федерального бюджета. И, соответственно, сроки реализации могут затянуться, — отметил Головин.
— Проблемные вопросы решаются, но без привлечения софинансирования всех трех уровней выполнить постулаты соглашения невозможно. Сегодня самый главный этап в исполнении данного соглашения — организация взаимодействия министерств культуры Свердловской области и РФ, а также получение поручения высших руководителей РФ в части выделения федеральных бюджетных средств на создание Центра, — прокомментировали СМИ в управлении культуры.
- Соглашение о создании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в еще 2014 году. Музей разместится на двух площадках: сам культурно-просветительский центр займет помещения в доме на Вайнера, 11, а фондохранилище центра будет находиться на Вайнера, 16. Площадь строящегося музея составит 6,4 тысяч квадратных метров.
- В 2017 году на строительно-монтажные работы и приобретение реставрационного оборудования будет потрачено 226,6 миллионов рублей, из них 38,3 миллиона пойдут из бюджета Екатеринбурга, еще 33,1 перечислит Свердловская область. Остальные средства надеятся получить из федерального бюджета.
- Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин отмечал, что всего для строительных и реставрационных работ потребуется чуть больше года.