Екатеринбуржцы могут принять участие в подготовке Генплана развития города до 2035 года

Все пожелания и идеи ждут в Администрации на Ленина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017
В Екатеринбурге приступили к подготовке проекта Генплана на ближайшие 17 лет. Постановление об этом подписал глава Администрации города Александр Якоб, сообщил znak.com 6 марта.
Проект нового генплана развития города до 2035 года должен быть представлен для утверждения в министерство строительства Свердловской области примерно через полтора года — к августу 2018.
Также в течение ближайшего месяца предложения горожане могут в мэрию принести свои идеи и предложения: их принимают в кабинете № 240 на Ленина, 24а.
По словам и. о. начальника Главархитектуры города Сергея Косенко, в стратегии закладываются основные принципы градостроения: компактность и полицентричность города, полифункциональность районов. Он отметил, что городские районы не должны быть чисто спальными, деловыми или промышленными.
- До мая 2018 года, проект нового Генплана должен быть согласован профильным департаментом со свердловскими министерствами, а в июне–июле 2018 года пройдут общественные обсуждения документа.
- Контролировать ход работ над документом поручено заместителю Якоба по вопросам капстроительства Алексею Белышеву.
- В прежней редакции Генплана, созданной 2 года назад, было указано, что Екатеринбург будет развиваться на юг в сторону Горного Щита.