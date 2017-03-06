Екатеринбуржцы могут принять участие в подготовке Генплана развития города до 2035 года

Все пожелания и идеи ждут в Администрации на Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге приступили к подготовке проекта Генплана на ближайшие 17 лет. Постановление об этом подписал глава Администрации города Александр Якоб, сообщил znak.com 6 марта.

Проект нового генплана развития города до 2035 года должен быть представлен для утверждения в министерство строительства Свердловской области примерно через полтора года — к августу 2018.

Также в течение ближайшего месяца предложения горожане могут в мэрию принести свои идеи и предложения: их принимают в кабинете № 240 на Ленина, 24а.

По словам и. о. начальника Главархитектуры города Сергея Косенко, в стратегии закладываются основные принципы градостроения: компактность и полицентричность города, полифункциональность районов. Он отметил, что городские районы не должны быть чисто спальными, деловыми или промышленными.