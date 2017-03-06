Конец рекордам: застройщики не верят, что в Екатеринбурге построят 1 млн квадратных метров жилья в 2017 году

Застройщикам с небольшим объемом жилья в Екатеринбурге предрекли исчезновение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге по итогам 2017 года застройщики могут не сдать 1 млн квадратных метров жилья, как это делали в прошлые годы. Об этом 7 марта 2017 года журналистам сказал гендиректор компании «ЮИТ Уралстрой» Роман Гибов.

— Мы оцениваем, что в 2017 году 1 млн квадратных метров не будет. Видно по городу – строительные краны вращаются или не вращаются, как развиваются новые проекты. Все застройщики, мне кажется, будут действовать по ситуации. Если спрос будет ниже, значит проекты будут в ином виде реализовываться. Застройщики очень четко смотрят на спрос, — сказал Роман Гибов.

Также гендиректор компании считает неизбежным сокращение количества игроков на строительном рынке Екатеринбурга.

— Компании, построившие более 10 домов, будут поглощать игроков, у которых условно один дом, — сказал Гибов.

Генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев в конце 2016 года заявил о падении спроса на новостройки в Екатеринбурге в 2016 году на 15-20% по отношению к прошлому году.