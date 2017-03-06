Торты с лицами, с укропом и классическое «отюльпанивание»: мужчины Екатеринбурга поздравили коллег по офисам с 8 Марта

Сотрудники офисов первыми подхватили эстафету по Международному женскому дню.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Сегодня, 7 марта, в предпраздничный день мужчины Екатеринбурга поздравляют своих коллег-женщин с наступающим 8 Марта. По постам в социальных сетях можно судить, насколько оригинальными и трогательными в этом году были поздравления.

Мужчины, как положено сильной половине человечества, предпочитают оставаться неразговорчивыми, поэтому фотографии сюрпризов и цветов в сеть выкладывают дамы. Впрочем, 23 февраля ситуация была той же – фотографиями сюрпризов для своих защитников делились в основном женщины.

На работе у Людмилы всех девушек погрузили в русскую народную сказку, нарядив их в жемчужные кокошники.

В офисе Валерии Толстых мужчины решили не скромничать и нарядили своих коллег слабого пола в сексуальные фартучки с изображением полуобнаженных тел. Видимо, так мужчины решили убить разом двух зайцев: и женщинам что-то подарить и свои глаза порадовать.

Переодевания в этот день в принципе довольно популярны. Вот, к примеру, мужская часть коллектива нарядилась в полосатых котиков.

А кого-то и вовсе титуловали в «Мисс Уймись!». Главное, чтобы титулованные дамы оценили этот юмор.

Из подарков ожидаемо популярны сладости. Мужчины старались добавить им оригинальности: заказывали торты с портретами своих коллег, втыкали веточки укропа в торт (просто и по-весеннему) и насыпали конфеты в ведра.

Некоторым вручили более долговечные портреты – изображение себя любимой на бумаге можно и на память оставить.

О тех, кто придерживается ЗОЖ, тоже позаботились: им подарили безалкогольное шампанское и полезные закуски. Интересно, девушки сами об этом попросили или мужчины угадали с подарком?

Самыми популярными цветами к празднику, как всегда, стали тюльпаны. В течение дня девушки сегодня выкладывают десятки фотографий с ними. А еще на селфи с цветами был замечен один молодой человек в лифте.

Прекрасная половина НАШЕЙ тоже не осталась без воздушных шариков и тюльпанов. Ниже коротко о том, как началось НАШЕ празднование Международного женского дня. Мужчины на правах добрых волшебников читали для нас стихи и «отюльпанивали».