«Это кощунство!» Прокуратура проверит принадлежащий Ройзману «Музей Невьянской иконы» по заявлению посетительницы

Она посчитала, что некоторые экспонаты получены нечестным путем, а также назвала кощунством выставлять испорченные иконы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Прокуратура Екатеринбурга рассматривает жалобу на выставку в музее «Невьянская икона», который принадлежит мэру города Евгению Ройзману. Как написал 6 марта Ura.ru, заявление в полицию о краденых экспонатах написала жительница Екатеринбурга, член Союза журналистов Раиса Ильина.

Назвала ящики кощунством

Женщине не понравились ящики из о ящиках, сколоченных из старинных «украденных икон» из русских православных храмов, которые представлены на экспозиции. Ильина считает выставлять такое на всеобщее обозрение кощунством.

— Эти ящики являются демонстрацией того, как раньше люди могли обращаться с иконами, однако выставлять их напоказ в точно таком же виде — кощунство. Нормальный человек разобрал бы ящик, отдал иконы реставратору. Фактически представители музея продолжают то же дело, что начали те люди, которые сколотили эти ящики. В прокуратуре мне сказали, что придут с проверкой еще 3 марта, но, судя по всему, не ходили. В понедельник, 6 марта, я разговаривала с прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой. По ее словам, органы все же проведут проверку по моему заявлению, но о сроках не сказали, — пояснила Раиса Ильина.

Она уточнила, что с заявлением в ведомство обратилась еще 27 февраля.

Ройзман хранит их «в назидание потомкам»

Ящики, которые являются экспонатами выставки, демонстрирующими, как раньше люди могли обращаться с иконами, находятся в зале музея.

Евгений Розйман на своей странице в Facebook написал большой пост, разъясняющий ситуацию. — У меня в музее Невьянская икона есть уникальный экспонат — сундук, сколоченный из икон. Купил я его у знаменитого вологодского собирателя Миши Сурова. А потом привез из экспедиции еще один, из больших икон, но хуже сделанный. Это в 1929-30 году, в годы коллективизации массово закрывали церкви, а иконы выдавали на колхозные нужды. А еще у меня в музее есть створки шкафа, выпиленые из огромной иконы Сошествия Святого Духа на Апостолов. Витя Махотин нашел его на помойке и я выпросил эти створки у него. У меня есть и иконы, порубленные топором, расстрелянные, с выцарапанными глазами, я их храню и берегу из уважения к мастерам и в назидание потомкам. Я считаю это важным, — написал Ройзман. Он также рассказал, что несколько дней назад к нему в музей приходила «активная и неопрятная женщина», которая пыталась показать возмущение этими экспонатами, грозилась привести журналистов, священников и прокуратуру, чтобы привлечь меня к уголовной ответственности за оскорбление и надругательство. Мэр Екатеринбурга считает, что все из-за выборов Евгений Ройзман связал выступление Ильиной с подготовкой к предстоящим выборам губернатора Свердловской области. — Думаю, что все это связано с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре. Они меня боятся. Так происходит уже пятнадцать лет, перед каждыми выборами и каждый раз, музей первым попадает под удар. При этом, все выборы, в которых мне пришлось участвовать, я выигрывал, — уточнил мэр Екатеринбурга.

В прокуратуре уточнили, что проверку пока не проводят

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области Накануне.RU подтвердили, что такое обращение действительно поступило в прокуратуру Екатеринбурга, оно находится на рассмотрении. Срок рассмотрения составляет стандартные 7 дней.

— Это именно рассмотрение, а не проверка. Далее уже, либо прокуратура сама начнет проверку, либо, если это вне ее компетенции, направит обращение в соответствующие структуры, — уточнила Накануне.ру официальный представитель ведомства Марина Канатова.