В центре борьбы со СПИД прокомментировали заявление священника о конференции по ВИЧ в Екатеринбурге

В Минздраве Свердловской области добавили, что в уральском медсообществе нет ВИЧ-диссидентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В свердловском центре по борьбе со СПИД прокомментировали скандальное заявление протоирея РПЦ Дмитрия Смирнова, что в Екатеринбурге отрицают существование ВИЧ. Ситуацию корреспонденту НАШЕЙ 7 марта 2017 года пояснила пресс-секретарь центра Мария Костарева.

С чего все началось?

Со своим заявлением об отрицании ВИЧ священник выступил еще в 2008 году по телеканалу «Союз».

— Я давеча был в Екатеринбурге, и был на конференции «ВИЧ/СПИД» и были всякие доктора. По немецкий, французски (говорили — прим. ред.), из Африки и один доктор из Кейптауна. И речь была о том, что ВИЧа нет, — сказал протоиерей Дмитрий Смирнов.

В 2017 году видео получило скандальную популярность после того, как центр СПИД Тюменской области узнал о матери, которая отказывалась лечить свою дочь с ВИЧ-инфекцией.

— Малышке три года. По словам матери, она «не сидит и не ходит». В феврале 2017 года девочка попал в больницу из-за недостатка веса и анемии. Врачи поставили ребенку ряд диагнозов: поражение легких, кандидоз (грибковое поражение – прим.), вирус Эпштейна-Барра, кардит. Все это – признаки прогрессирующей ВИЧ-инфекции, — написал центр СПИД.

От проведения терапии женщина отказалась. Вместо этого мать обращалась к гомеопатам (которых ранее высмеяли академики), а затем последовала совету ВИЧ-диссидента — Ольге Ковех. Та представилась представилась врачом и обвиняла во всех бедах прививки и антибиотики.

Как выяснилось, мать девочки с ВИЧ-инфекцией является глубоко воцерковленным человеком. Страница женщины в соцсети заполнена цитатами о православии. Она подписана на множество групп, связанных с религией, детьми и на паблики ВИЧ-диссидентов. Среди ее репостов было выступление протоиерея Дмитрия Смирнова.

Опасная популярность батюшки

Только после вмешательства сотрудников центра СПИД женщина была вынуждена согласиться на госпитализацию дочери.

Однако, отмечают в центре, проблемой остается популярность таких ВИЧ-диссидентов как протоиерей Дмитрий Смирнов. Как выяснилось, мать девочки с ВИЧ-инфекцией является глубоко воцерковленным человеком. Страница женщины в соцсети заполнена цитатами о православии. Она подписана на множество групп, связанных с религией, детьми и на паблики ВИЧ-диссидентов.

— Сейчас все делают репосты речи батюшки-диссидента (Дмитрия Смирнова), хотя официальная позиция церкви иная, — сказала пресс-секретарь центра СПИД Елена Лосева.

Скрин с паблика ВИЧ-диссидентов

Конференция, на которой побывал священник

Мария Костарева объяснила НАШЕЙ, что мероприятие, на котором побывал протоиерей Дмитрий Смирнов, ничего общего с научным изучением ВИЧ-инфекции не имеет.

— Эта конференция прошла в Екатеринбурге в 2007 году. Но это был слет ВИЧ-диссидентов. Среди тех, кто отрицает существование болезни, действительно есть представители медицины. Есть терапевты, был патологоанатом. Но специалистов, которые занимаются именно изучением ВИЧ (например, врачей-инфекционистов), среди них нет, — рассказала пресс-секретарь свердловского центра СПИД.

В Минздраве Свердловской области в разговоре корреспондентом НАШЕЙ подчеркнули, что в медицинском сообществе региона ВИЧ-диссидентов нет. Соответственно подобные мероприятия никак не могли быть санкционированы органами власти.

Также Костарева обратила внимание на то, что заявление протоиерея не имеет ничего общего и с позицией РПЦ по вопросу борьбы со СПИД. Еще в 2009 году была утверждена концепции РПЦ в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа.