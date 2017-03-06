В Екатеринбург прибудут мощи и чудотворная икона святой Матроны Московской

Считается, что святая Матрона Московская помогает женщинам забеременеть.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017
В Екатеринбург привезут православную святыню - мощи и икону святой Матроны Московской, сообщили 7 марта в Екатеринбургской епархии.
Икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской привезут в Иоанно-Предтеченский собор на улице Репина, 6 вечером 7 марта. Образ святой написан и освящен в Покровской обители Москвы, у стен которой ежедневно в длинные очереди собираются паломники, которые съезжаются со всей России.
Считается, что Матрона Московская помогает женщинам, которые страдают бесплодием и не могут забеременеть, больным людям и тем, у кого имеются семейные проблемы. Считается также, что обращаться к святой можно даже с малыми просьбами.
- Мощи Матроны Московской торжественно всретят в 16.45 часов 7 марта перед вечерней службой в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга.
- Поклониться иконе можно ежеднево с 7.00 до 20.00 часов до 13 марта 2017 года.