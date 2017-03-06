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В Екатеринбург прибудут мощи и чудотворная икона святой Матроны Московской

В Екатеринбург прибудут мощи и чудотворная икона святой Матроны Московской
16+
Фото: www.ekaterinburg-eparhia.ru
Считается, что святая Матрона Московская помогает женщинам забеременеть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбург привезут православную святыню - мощи и икону святой Матроны Московской, сообщили 7 марта в Екатеринбургской епархии.
 
Икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской привезут в Иоанно-Предтеченский собор на улице Репина, 6 вечером 7 марта. Образ святой написан и освящен в Покровской обители Москвы, у стен которой ежедневно в длинные очереди собираются паломники, которые съезжаются со всей России.
 
Считается, что Матрона Московская помогает женщинам, которые страдают бесплодием и не могут забеременеть, больным людям и тем, у кого имеются семейные проблемы. Считается также, что обращаться к святой можно даже с малыми просьбами. 
  • Мощи Матроны Московской торжественно всретят в 16.45 часов 7 марта перед вечерней службой в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга. 
  • Поклониться иконе можно ежеднево с 7.00 до 20.00 часов до 13 марта 2017 года.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 07.03.2017, 15:36
Тэги: Религия
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