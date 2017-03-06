Футболист «Урала» Чисамба Лунгу вместе с полицейскими поздравил женщин-водителей в Екатеринбурге

Сотрудники ГИБДД останавливали только те автомобили, за рулем которых находились женщины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге накануне Международного женского дня футболист «Урала» Чисамба Лунгу принял участие в акции ГИБДД - полицейские останавливали женщин-водителей и вручали им цветы.

Сотрудники седьмой роты ДПС ГИБДД останавливали 7 марта только те автомобили, за рулем которых находились женщины . Но не затем, чтобы выписать штрафы - полицейские вместе с нападающим уральского клуба Чисамбой Лунгу поздравляли автолюбительниц с 8 Марта, дарили им букеты тюльпанов и атрибутику «Урала».

Футболист рассказал, что в его рожной стране Забмии этот праздник тоже отмечают, поэтому подарки на Международный женский день Чисамба дарил не впервые, но в таком массовом поздравлении женщин он участвовал первый раз.

- Мне приятно было поздравить девушек, к тому же они совсем не пугались, что их останавливают инспекторы. Завтра я тоже буду поздравлять с 8 марта, но уже своих самых близких - жену и дочек. Наверно, сходим в ресторан после тренировки. Что буду дарить - секрет, - рассказал футболист.

Чисамба Лунгу - полузащитник ФК «Урала» с 2010 года, за это время футболист сыграл в 127 матчах и не раз становился лучшим игроком месяца. Чисамба также является членом сборной Замбии по футболу.

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