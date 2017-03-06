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В Екатеринбурге закрываются легендарные бани на Куйбышева

В Екатеринбурге закрываются легендарные бани на Куйбышева
16+
Фото: panoramio.com
Летом 2017 года их хотят отремонтировать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге закрываются легендарные бани на Куйбышева, которые считаются самыми старинными в городе. Как написал 7 марта «Уралинформбюро», учреждение ждет ремонт.
 
Главные городские общественные бани на Куйбышева, 42, по предварительным данным, ожидает ремонт летом 2017 года. Об этом рассказал один из сотрудников.
 
 
Раньше эти бани были в ведомстве муниципального унитарного предприятия «Бодрость», но в 2016 году проданы частному лицу. У «Бодрости» остались только бани на Первомайской и Лыжников.
 
Фото: Алексей Меркулов
  • Баня на Куйбышева, 42 была построена в 1927 году на месте деревянной, возведенной 2 века назад. Сегодня эта баня – самая старая из сохранившихся в Екатеринбурге. Первую же казенную так называемую «торговую баню», где малоимущие мужчины и женщины мылись вместе, в городе построили еще в 1728 году. Баня «Бодрость» строилась в период с 1926 по 1927 годы и стала первой полноценной общественной баней, где мужчины и женщины мылись в разных отделениях. На фасаде долгое время значилось «Бани. 1926-1927. Мужские. Женские». В эти же годы в городе была налажена водопроводная и канализационная сеть, поэтому общественная баня стала символом модернизации ЖКХ тех лет. 

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Марина Подкорытова, 07.03.2017, 17:35
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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