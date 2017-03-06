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Многодетную екатеринбурженку арестовали за неуплату алиментов пяти детям

Многодетную екатеринбурженку арестовали за неуплату алиментов пяти детям
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Женщина лишена родительских прав, ее дети живут в разных детдомах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге арестовали мать пятерых детей, которая не выплачивала им алименты, сообщили в управлении службы судебных приставов 7 марта.
 
Верх-Исетский районный суд решил арестовать на 10 суток женщину, которая отказалась выплачивать алименты пятерым детям. Екатеринбурженка давно лишена родительских прав из-за своего асоциального образа жизни, ее дети живут в разных детдомах.
 
Многодетная мать несколько лет не выплачивала алименты своим детям, за этот период у женщины накопился долг в 150 тысяч рублей. Юристы детдомов обратились в суд, требуя взыскать деньги с нерадивой матери, но женщина оставила без внимания очередное требование явиться к приставу-исполнителю. 
  • Теперь матери придется отбыть 10-дневный арест. Год назад в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов, за что екатеринбурженке пришлось шесть месяцев ходить на исправительные работы и отдать 10 процентов от своего дохода детям.

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Маша Шмурыгина, 07.03.2017, 11:00
Тэги: Дети, Деньги
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