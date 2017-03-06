В Екатеринбурге пройдут поминки по «Пассажу»

8 марта 2017 года исполняется 5 лет с момента его сноса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге в ночь на 8 марта пройдут «поминки» по разрушенному «Пассажу». Снос здания начался ровно пять лет назад, в 2012 году, как написал сегодня, 7 марта, у себя на странице общественник Дмитрий Москвин.

— В нарушение законов, через подкупы и взятки, вопреки мнению горожан памятник в центре города, созданный Константином Бабыкиным, основоположником уральской архитектурной школы, был снесен. Варварски. Предлагаю завтра защитникам тех дней и всем, кто помнит «Пассаж» и считает произошедшее варварством, помянуть доброй акцией у фундамента исторического здания, – написал на своей странице в Facebook общественник Дмитрий Москвин.

Фото: Дмитрий Москвин, Андрей Копырин

По правилам поминок, планируются цветы, свечи и фотография старого «Пассажа» в черной рамке.

Время и формат мероприятия Москвин предлагает обсудить с ним в личном сообщении.

— Вожу мимо экскурсии — и рассказываю историю об этом монстре. А в конце прошу: если вы уважаете город и его наследие, то не заходите никогда в это сооружение, — отметил Москвин ниже.

Пользователи поддержали идею Москвина, отметив, что «без боли не могут смотреть на новое здание».