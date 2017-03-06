В Екатеринбурге сорвался конкурс на изучение грязи

Заявку на участие в нем подал только Институт промышленной экологии УрО РАН.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Конкурс на определение источников и причин загрязнения Екатеринбурга, который городская администрация объявила месяц назад, не состоялся. Так как на участие в конкурсе была подана одна единственная заявка – от Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН).

– Конкурс признан несостоявшимся, – сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, что на изучение городской грязи администрация Екатеринбурга планирует потратить почти 2 миллиона рублей. По его условиям, организация, которая выиграет конкурс, должна будет обследовать дороги, тротуары, газоны и парки города, взять пробы с почвы, снега, а также проанализировать атмосферную пыль. Результаты исследования должны будут объявить уже к концу текущего года.

Однако заметим, что специалисты Института промышленной экологии УрО РАН начали изучать екатеринбургскую грязь, чтобы разобраться в причинах ее появления на улицах, еще в прошлом году. Но результаты этого исследования пока так и не были озвучены.

– И сейчас я пока ничего сказать не могу, – ответил корреспонденту НАШЕЙ заместитель директора Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко.

Напомним, что 5 апреля 2016 года уличный художник Слава ПТРК повесил на въезде в уральскую столицу табличку с названием «Грязьбург». В то же время глава города Евгений Ройзман начал переговоры с учеными РАН, чтобы разобраться в причинах появления екатеринбургской грязи.

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