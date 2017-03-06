В Екатеринбурге женщина продала квартиру знакомой пенсионерки без ее ведома

Суд вернул жилье хозяйке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге суд вернул права на квартиру 83-летней женщине, которая стала жертвой обмана – ее знакомая продала жилье без ведома хозяйки, сообщили в областной прокуратуре 7 марта.

Екатеринбурженка продала квартиру пенсионерки без ее ведома

83-летняя пенсионерка обратилась в прокуратуру с жалобой на мошенничество: женщина рассказала, что знакомая обманом продала ее квартиру по доверенности. Прокурорская проверка установила, что пенсионерка в 2003 году приватизировала двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра на улице Пехотинцев, в которой женщина жила с 1988 года.

В октябре 2013-го хозяйка квартиры предоставила доверенность на квартиру своей знакомой, которая продала жилье без ведома пенсионерки за 2,6 миллиона рублей.

Суд встал на сторону пожилой женщины

Прокуратура установила также, что продавать квартиру пожилая женщина не собиралась. Она рассказала, что ее возили к нотариусу, чтобы составить завещание на квартиру в пользу детского дома, так как сама она воспитывалась в таком учреждении во время войны. Денег за продажу квартиры плохо слышащая и плохо видящая женщина не получала.

В начале 2016 года пенсионерка узнала о продаже собственной квартиры и обратилась в прокуратуру. Ведомство, в свою очередь, обратилось с иском в суд, который признал доверенность на продажу квартиры недействительной и восстановил права пенсионерки на квартиру.

Знакомая пожилой женщины подала встречный иск в суд, требуя взыскать с пенсионерки 2,6 миллиона рублей и выселить ее из спорного жилища, однако суд иск не удовлетворил.

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