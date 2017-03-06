Тренировочные базы к ЧМ-2018 в Екатеринбурге запустят осенью 2017 года

Сейчас на спорткомплексах идет реконструкция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Екатеринбурге в ноябре 2017 года введут в работу тренировочные базы к чемпионату мира по футболу, сообщает ТАСС 6 марта.

В Екатеринбурге осенью этого года будут запущены три спортивных комплекса, которые проходят реконструкцию в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Спорткомплексы станут тренировочными базами для футбольных команд , которые проведут встречи в уральской столице - всего Екатеринбург примет четыре матча группового этапа мундиаля.

Это спорткомплексы «Калининец», «Урал» и парк-стадион «Химмаш». На реконструкцию «Калининца» и «Урала» потрачено 80 миллионов рублей, стоимость реконструкции «Химмаша» пока не оглашалась. Кроме этого 594 миллиона рублей будет потрачено на реконструкцию стадиона «Уралмаш».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Саранске, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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