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В Ирбите разбили машину директора музея изобразительных искусств

В Ирбите разбили машину директора музея изобразительных искусств
16+
Фото: предоставлено помощником депутата Госдумы Игорем Торощиным
Очевидцы случившегося заметили двух человек, убегавших от иномарки с битами в руках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Ирбите разбили машину директора музея изобразительных искусств Валерия Карпова. По данным полиции, это случилось поздно вечером 4 марта.

Как рассказал корреспонденту НАШЕЙ сам Карпов, обычно Kia Optima, купленная им в 2013 году, стоит в гараже.  Но тут, поскольку ему нужно было рано утром ехать по делам, водитель оставил авто на стоянке возле своего дома.

– Хотя там было много других машин, как отечественных, так и иномарок, но побили почему-то именно мою. Разбили все стекла, задние фонари, насквозь пробили бампер  и очень сильно помяли дверные стойки.  Это, видимо, в благодарность за все, что я сделал для города, – рассказал Валерий Карпов, которому еще неизвестна сумма причиненного ущерба.  – Но самое главное, что из-за случившегося музей лишился своего единственного транспорта. Из-за этого под угрозой вся программа, которую я должен был успеть подготовить к маю. Так как было запланировано много междугородних поездок.

Здесь Карпов уточнил, что хоть и приобрел автомобиль сам, сразу после покупки передал его по договору музею, так как он пользуется им именно по служебным делам.

Как ни странно, но из салона авто ничего не пропало. Тем не менее, Карпов полночи провел в местном отделении полиции, где у него даже взяли отпечатки пальцев.

– Соседи видели каких-то двух парней с битами, которые убежали в сторону Хлебозавода, – продолжил директор музея свой рассказ.  – Но особых надежд, что кого-то найдут, у меня нет. Потому что в эту же ночь в  разных концах Ирбита  побили еще три машины.

Как сообщили в полиции, инцидент с машиной директора музея произошел в районе 22.40.

– Водитель автомобиля увидел двух убегавших человек, в руках которых были предметы похожие на палки, – прокомментировал начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.  – Сейчас полиция Ирбита проводит проверку, комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления. Не исключено, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

По словам Валерия Карпова, никаких врагов у него не было.

  • В то же время директор музея не исключает, что случившееся может быть следствием напряженных отношений с городскими властями, причиной которых стала приватизации здания, принадлежавшее раньше музею. Со слов Валерия Карпова, сейчас в этом здании размещается магазин, принадлежащий бизнесмену из Екатеринбурга.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 07.03.2017, 19:30
Тэги: Криминал, Авто, Происшествия
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Ира07 марта 2017, 20:36
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