Ушел в школу и не вернулся: в Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток

Мальчик ушел из дома утром 6 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 15-летнего Михаила Кокорина, сообщили в областном управлении МВД 7 марта.

Михаил Кокорин 3.06.2002 года рождения ушел утром 6 марта в школу, расположенную на улице Мира, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Мальчик живет с родителями, раньше из дома не уходил, к бродяжничеству не склонен, характеризуется положительно.

Рост Михаила около 173 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальной формы, прямые короткие волосы темного цвета, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы, уши оттопыренные, темные глаза.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, вязаную синюю шапку с эмблемой «Адидас», черную рубашку, трикотажный черный джемпер и черные кроссовки. При себе у Миши был кнопочный телефон «Самсунг» черного цвета.