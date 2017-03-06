В Ревде водители поздравили женщин с 8 Марта огромной открыткой из 45 автомобилей

Сами водители встали рядом с машинами, выстроившись в букву «С».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Автолюбители Ревды поздравили дам с Международным женским днем весьма оригинально. Они выстроили свои автомобили в надпись «8 Марта», сфотографировали ее с высоты и выложили в интернет.

Участники сообщества «Взаимопомощь на дорогах» провели эту акцию заранее, еще 4 марта. По словам куратора проекта Андрея Перевалова, все происходило довольно быстро. Водители собрались в 21:30, в 22:00 начали построение, а в 23:00 уже закончили.

Для построения водители выбрали парковку на улице Павла Зыкина, 44, в Ревде. Мероприятие согласовали сотрудники ГИБДД, которые на время перекрыли парковку, чтобы другие машины не мешали акции. Всего в акции приняли участие около 45 автомобилей. Они выстроились в надпись «8 Марта». Сами водители покинули салоны своих машин и встали рядом, создав букву «С».

- Такие акции планируем делать регулярными. В этом нам помогает и поддерживает местное отделение ГИБДД. Сложить букву «С» из водителей предложила старший лейтенант полиции Татьяна Логиновских-Косатова, - рассказал НАШЕЙ куратор «Взаимопомощи на дорогах» Андрей Перевалов.