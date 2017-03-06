В Свердловской области полицейский застрелил кабана, спасая егеря

Раненное браконьерами животное напало на представителя охотнадзора, когда он вместе с полицейскими осматривал место незаконной охоты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Под Артями полицейский спас жизнь егерю, застрелив кабана, который готовился напасть на мужчину, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 7 марта.

В отдел МВД по Артинскому району поступило сообщение, что в 10 километрах от села Пристань браконьеры незаконно охотятся на кабанов. На место охоты выехали полицейские Виталий Пупков и Павел Бабнев и егерь Дмитрий Сыропятов.

Во время осмотра места незаконной охоты неожиданно из кустов выскочил кабан и бросился на егеря. Виталий Пупков среагировал мгновенно – с расстояния в метр он выстрелил из табельного пистолета в голову кабана

По словам спасенного егеря, благодаря своей реакции полицейский не столько спас ему жизнь, но и избавил кабана от мучений – животное уже было ранено браконьерами.