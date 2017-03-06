Свирепая хищница покорила горожан: в зоопарке Екатеринбурга выбрали Зоомисс-2017

За победу боролись пять обитательниц зоопарка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017
В зоопарке Екатеринбурга объявили победительницу конкурса на звание Зоомисс-2017 - всех конкуренток обошла харза Герда, сообщили в пресс-службе зоопарка 7 марта.
Голосование за самую красивую обитательницу зоопарка проходило на нескольких интернет-площадках, в нем приняли участие более двух тысяч жителей Екатеринбурга. С первых дней конкурса его лидером стала харза Герда, которая не уступила первенства до самого финала.
Ее не смогла обойти львинохвостый макак Селена, которая заняла второе место. За третье место шла борьба, в которой вышла победителем Дендра - священный древолаз.
- Харза Герда, как и все представители семейства куньих, подвижна, активна и ловка. В природе харза - сильный, хитрый и свирепый хищник, который отличается удивительной сообразительностью.
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