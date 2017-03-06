За пройденный тест на ВИЧ жительницам Екатеринбурга будут дарить цветы

Мобильный пункт будет работать 7 марта с 17.00 до 22.00.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Сегодня, 7 марта, на перекрестке улиц Вайнера – Попова в Екатеринбурге запустят работу мобильного пункта тестирования на ВИЧ, об этом сообщили в екатеринбургском Центре по борьбе и профилактике СПИД.

В честь наступающего Международного женского дня каждой девушке, которая пройдет тест, подарят цветы. Мобильный пункт будет работать с 17.00 до 22.00.