Болельщик заработал полмиллиона рублей на победе ФК «Урал» в Екатеринбурге

Он поставил на победу уральцев 66 666 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Футбольный болельщик заработал 566 661 рубль, сделав ставку на победу ФК «Урал» в букмекерской конторе. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил СМИ редактор сайта Bookmaker-Ratings.ru.

За минуту до второго гола «Урала» россиянин поставил на его победу 66 666 рублей. Коэффициент на тот момент составляет 8,5. В итоге его чистая прибыль составила 499 995 рублей.

Другой болельщик поставил на проход «Рубина» в финал 500 тысяч рулей и проиграл.