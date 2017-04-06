Экс-милиционер, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме, обжаловал приговор

Ранее мужчину приговорили к 13 годам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Верхнепышминский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор от экс-полицейского, уроженца Дагестана, Арсена Байрамбекова, осужденного за ритуальные убийства четырех человек под Ганиной ямой.

Убил 4 человек

Арсена Байрамбекова приговорили к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за убийство четырех человек ради жертвоприношений. Мужчина занимался оккультизмом и своими ритуальными убийствами пытался создать армию зомби. Рассмотрение уголовного дела прошло в особом порядке. Мужчина пошел на сделку со следствием иначе бы ему дали пожизненный срок заключения.

Был киллером, признан вменяемым

Напомним, бывший милиционер убил двух екатеринбургских бизнесменов за деньги. Байрамбеков проработал год в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане, прежде чем совершить свое первое преступление. По версии следствия, в 2002 и 2010 годах Арсен совершил два заказных убийства – застрелил двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение. Спустя четыре года мужчина увлекся оккультными обрядами и в течение 2014 года совершил четыре ритуальных убийства в окрестностях Верхней Пышмы. Его жертвами стали люди без определенного места жительства, злоупотребляющие алкоголем. Байрамбеков убивал бомжей по ночам, в лесу, при разведенном костре и в выложенном из камней кругу, читая при этом молитвы.