«Внукам своим легализуй, добрый дедушка»: мэр Екатеринбурга раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман крайне эмоционально отреагировал на высказывание телеведущего Владимира Познера о наркотиках, которое тот сделал на своем выступлении в Воронеже, написал Ura.ru 6 апреля. Телеведущий отметил, что декриминализация употребления запрещенных веществ сделает наркобизнес бессмысленным, а также признался, что и сам курил когда-то «травку».

Ройзман высказался на своей странице в Facebook, что таким образом власти пытаются вбросить эту тему в сферу молодежи.

Позже он также отметил, для защитников «легких» наркотиков, например, «травки», что такие вещества называются «г*вном», а те, кто курит — «г*внокурами».