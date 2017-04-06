На Уралмаше хозяева трехэтажного частного дома незаконно подключились к газопроводу и воровали газ

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Виновным грозит до 6 лет лишения свободы. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017 Возбуждено уголовное дело по факту хищения газа, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз» сегодня, 7 апреля. Частный дом самовольно подключился к газопроводу Речь идет о правонарушении, которое совершили собственники частного дома по улице Орловская (район улицы Донбасская на Уралмаше). Факт хищения газа вскрылся в ходе проверки газовиков. Трехэтажное строение официально не газифицировано, однако газ здесь потреблялся. Специалисты газовой службы и МЧС зафиксировали работающее газовое оборудование. Самодеятельное подключение к газопроводу небезопасно Уголовное дело по факту хищения газа из газопровода является одним из первых в Екатеринбурге за последние годы. Специалисты подчеркивают, что самовольное подключение к сетям ставит под угрозу безопасность людей, ведь нарушаются технормы. Ранее в Свердловской области за хищение газа для отопления своего дома был осужден житель Каменска-Уральского. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По факту хищения газа территориальным отделом УВД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 158 пункт «б» УК РФ).

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