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Перенос главной военной выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье: Общественная палата вступилась за RAE

Перенос главной военной выставки из Нижнего Тагила в Подмосковье: Общественная палата вступилась за RAE
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Фото: пресс-служба Russia Arms Expo
Общественная палата РФ и Ростуризм поддержали сохранение выставки на Урале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство согласовало решение о переносе главной военной выставки из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот», который курирует министерство обороны. Russia Arms Expo (RAE) - крупнейшая в России международная выставка техники и вооружения для сухопутных войск. Однако некоторые ведомства выступили против такого решения. 

Общественная палата и Ростуризм «заступились» за уральскую дислокацию RAE 

Уполномоченный по туризму Общественной палаты Свердловской области Руслан Щеглов встретился с главой Ростуризма Олегом Сафоновым для обсуждения переноса выставки RAE из Нижнего Тагила в Москву. По словам Руслана Щеглова, Общественная палата и Ростуризм выступают за сохранение выставки в уральском городе. 

Руслан Щеглов заметил, что выставку должны отстаивать первые лица региона: это губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, но они «смирились». 

Выставку вооружений могут заменить реконструкциями

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что выставку вооружений могут заменить реконструкциями знаменитых сражений. По словам главы региона, он уже обратился с этим предложением к руководству «Ростеха», сейчас идет этап согласования.

- Если жители хотят сохранить выставку, то нужно еще больше обращений, чтобы придать процессу толчок», - заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина.

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Галина Исакова, 07.04.2017, 16:17
Тэги: Политика, Скандалы, Бизнес
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