Полиция Екатеринбурга задержала нескольких болельщиков на матче «Урал» – «Рубин»

Их доставили в комнату полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Во время матча «Урал» – «Рубин» 6 апреля в Екатеринбурге полицейские задержали четырех человек за нарушение правил поведения, об этом НАШЕЙ сообщили в УМВД Екатеринбурга. Один из них распивал алкоголь, несмотря на запрет делать это в общественных местах. Всех задержанных стражи порядка доставили в комнату полиции.

За первое правонарушение болельщики могут получить штрафы на сумму до 10 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок до трех лет. Последнему нарушителю, который пронес на стадион алкоголь, грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.