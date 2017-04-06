Полиция Екатеринбурга задержала нескольких болельщиков на матче «Урал» – «Рубин»

Их доставили в комнату полиции.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017
Во время матча «Урал» – «Рубин» 6 апреля в Екатеринбурге полицейские задержали четырех человек за нарушение правил поведения, об этом НАШЕЙ сообщили в УМВД Екатеринбурга. Один из них распивал алкоголь, несмотря на запрет делать это в общественных местах. Всех задержанных стражи порядка доставили в комнату полиции.
За первое правонарушение болельщики могут получить штрафы на сумму до 10 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок до трех лет. Последнему нарушителю, который пронес на стадион алкоголь, грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.
- Матч «Урал» – «Рубин» в Екатеринбурге посетили около 10 тысяч человек. За порядком следили 300 полицейских при поддержке военнослужащих и бойцов Росгвардии, а также около 200 охранников из ЧОПов.
- ФК «Урал» обыграл «Рубин» со счетом 2:1.