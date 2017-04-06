«Он сидел на 17-метровой высоте»: ради спасения кота в Екатеринбурге открыли режимный объект в Кольцово

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017
— С просьбой снять кота с сосны позвонили работники уральского завода гражданской авиации в Кольцово, я даже не знал о таком. Так, благодаря коту, несколько дней просидевшему почти на верхушке сосны, мне довелось побывать на закрытом режимном объекте, куда не может ступить нога простого смертного. На проходной изучили мой паспорт и выписали временный пропуск сроком на 2,5 часа, — рассказал спасатель.
— Кот сидел на высоте примерно 17 метров. В какой-то момент он затеял сложное маневрирование на ветке, и я с ужасом подумал, что если уйдет далеко от ствола, то в условиях этой дикой качки на ветру мне его вообще не снять. Но, к счастью, животное вернулось обратно к стволу, и удалось без труда взять его, посадить в мешок и спустить, — рассказал Евгений.
- Он уточнил, что с котором все хорошо, животное ухоженное, живет постоянно на территории завода.