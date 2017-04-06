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«Он сидел на 17-метровой высоте»: ради спасения кота в Екатеринбурге открыли режимный объект в Кольцово

«Он сидел на 17-метровой высоте»: ради спасения кота в Екатеринбурге открыли режимный объект в Кольцово
16+
Фото: служба «Зоопас»
Животное несколько дней просидело на дереве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Кольцово на территорию Уральского завода гражданской авиации в среду, 5 апреля, пустили спасателя Евгения Зенкова. Режимный объект пришлось открыть ради того, чтобы с 17-метрового дерева снять орущего кота.
 
Как рассказал сам Евгений в соцсетях, на заводе ему разрешили находиться не более двух с половиной часов. Службу «Зооспас» решили вызвать сами работники Уральского завода гражданской авиации. 

— С просьбой снять кота с сосны позвонили работники уральского завода гражданской авиации в Кольцово, я даже не знал о таком. Так, благодаря коту, несколько дней просидевшему почти на верхушке сосны, мне довелось побывать на закрытом режимном объекте, куда не может ступить нога простого смертного. На проходной изучили мой паспорт и выписали временный пропуск сроком на 2,5 часа, — рассказал спасатель. 

Операция по снятию кота с дерева прошла без особых приключений, если не считать порывов штормового ветра, на которых спасатель с котом раскачивались, как матросы на мачте.
 

— Кот сидел на высоте примерно 17 метров. В какой-то момент он затеял сложное маневрирование на ветке, и я с ужасом подумал, что если уйдет далеко от ствола, то в условиях этой дикой качки на ветру мне его вообще не снять. Но, к счастью, животное вернулось обратно к стволу, и удалось без труда взять его, посадить в мешок и спустить, — рассказал Евгений.

  • Он уточнил, что с котором все хорошо, животное ухоженное, живет постоянно на территории завода. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 07.04.2017, 08:52
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе, Животные
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