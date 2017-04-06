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Екатеринбургская епархия внесла в «черный список» профессора УрФУ, который заступился за Соколовского

Екатеринбургская епархия внесла в «черный список» профессора УрФУ, который заступился за Соколовского
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Фото: Facebook.com/Алексей Бушмаков
Ученый выступил в суде с позиции неоскорбленного верующего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Екатеринбургская епархия РПЦ МП внесла в «черный список» профессора из УрФУ Алексея Мосина, который выступил свидетелем защиты на процессе по делу Руслана Соколовского. Об этом стало известно 7 апреля 2017 года со страницы Мосина в социальной сети.

«Сохраняйте чувство достоинства»

До своего выступления в суде Алексей Мосин сотрудничал с издательским отделом Екатеринбургской епархии. В течение десяти лет он участие в передачах православного радио и телеканала «Союз».

После своего выступления в суде профессор дал интервью одному из СМИ, пояснив, зачем он пришел на суд.

— Видимо, это невинное интервью стало причиной того, что моя фамилия оказалась в «чёрном списке» Издательского отдела Екатеринбургской епархии. Это означает, дорогие мои друзья, что отныне она не может появляться на сайте, на радио, на телевидении и в печати — во всех информационных ресурсах ведомства епархии. Хочу проститься со своими радиослушателями и телезрителями, пожелать им успеха в преодолении жизненных трудностей, а главное — в любой ситуации сохранять чувство собственного достоинства, — написал Мосин.

«Пусть его судит совесть»

Алексей Мосин выступил в суде 4 апреля 2017 года с позиции неоскорбленного верующего (НАША вела онлайн-трансляцию с этого заседания). Во время дачи показаний он призвал отказаться от уголовного преследования Руслана.

— Пусть его судит совесть. Есть вещи, которые меня покоробили, но это останется на его совести. Знаете, ему вменяют отрицание Бога. Это атеизм, а у нас светское государство, и это не повод его привлекать к уголовной ответственности, — сказал профессор.

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Сергей Беляев, 07.04.2017, 10:53
Тэги: Религия, Эксклюзив, Ловец покемонов
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