Штраф 2 тысячи рублей: в Нижней Салде наказали ритуальщиков

На незаконные действия похоронщиков пожаловались местные жители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в одном из городов Свердловской области, в Нижней Салде прокуратура добилась прекращения незаконной деятельности по оказанию ритуальных услуг.

По жалобам местных жителей

После обращения жителей прокуратура нагрянула с проверками в ООО «Ритуал». Установлено, организация действует на земле, которое было предоставлено для индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, одна из церемоний прощания проводилась в непосредственной близости от спортивно-оздоровительного комплекса, Нижнесалдинского краеведческого музея, а также кафе. А это противоречит требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Возбуждены административные дела

Как сообщает ведомство, открыто административное дело по ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Должностное лицо оштрафовано на 2 тысячи рублей.