Штраф 2 тысячи рублей: в Нижней Салде наказали ритуальщиков

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в одном из городов Свердловской области, в Нижней Салде прокуратура добилась прекращения незаконной деятельности по оказанию ритуальных услуг.
По жалобам местных жителей
После обращения жителей прокуратура нагрянула с проверками в ООО «Ритуал». Установлено, организация действует на земле, которое было предоставлено для индивидуальной жилой застройки.
Кроме того, одна из церемоний прощания проводилась в непосредственной близости от спортивно-оздоровительного комплекса, Нижнесалдинского краеведческого музея, а также кафе. А это противоречит требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.
Возбуждены административные дела
Как сообщает ведомство, открыто административное дело по ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Должностное лицо оштрафовано на 2 тысячи рублей.
- Также прокуратура города направила исковое заявление в суд о запрете ООО «Ритуал» использовать земельный участок не по назначению, запрете проводить церемонию прощания и освободить земельный участок.
- Как следует из сообщения, ритуальщики в добровольном порядке исполнили исковые требования прокуратуры.