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«Тотальный диктант» в педуниверситете Екатеринбурга зачитает рэпер

«Тотальный диктант» в педуниверситете Екатеринбурга зачитает рэпер
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Всероссийский «Тотальный диктант» пройдет завтра, 8 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Уральском государственном педагогическом университете выбрали тех, кто будет зачитывать текст на «Тотальном диктанте», пишет Е1.RU.

Рэпер, оратор и журналист

«Чтецами» выбрали рэпера, экс-участника группы «Worna Brazaas» Лешу Маэстро, специалиста по ораторскому искусству Александра Золина и тележурналиста Мстислава Захарова. Диктант в педуниверситете пройдет 8 апреля в 13:00 по адресу: пр. Космонавтов, 26.

Всего проверить свою грамотность в Екатеринбурге можно будет на 22 площадках - в школах и библиотеках. Читать текст будут замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, министр культуры Светлана Учайкина и другие.

Автор диктанта 2017 года - Леонид Юзефович

Напомним, российский писатель Леонид Юзефович, автор текста к диктанту-2017, сказал, что чаще всего ошибки допускаются в пунктуации и неправильном употреблении прямой речи. По мнению филологов, современные пишущие люди грешат тем, что ставят знаки препинания там, где они не нужны. 

Регистрация участников «Тотального диктанта» началась с 1 апреля на официальном сайте.

  • Леонид Юзефович (род. 18 декабря 1947, Москва) – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. Автор детективных и исторических романов. Его книги: «Обручение с вольностью», «Ситуация на Балканах», «Клуб «Эсперо», «Самые знаменитые самозванцы», «Зимняя дорога» и другие. По его книгам сняты фильмы: «Сыщик Петербургской полиции», «Казароза», «Гибель империи», «Сыщик Путилин», «Ораниенбаум. Серебряный самурай», «Контрибуция».
  • В 2001 году получил премию Национальный бестселлер (за роман «Князь ветра»).

 

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Галина Исакова, 07.04.2017, 10:18
Тэги: Новости дня, Культура, Музыка
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