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В центре Екатеринбурга на площади Труда отменили митинг памяти погибших в теракте в Петербурге

В центре Екатеринбурга на площади Труда отменили митинг памяти погибших в теракте в Петербурге
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Фото: ekburg.ru
У него поменяли идею и перенесли на Широкореченское кладбище.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Антитеррористический митинг, который должен был пройти в центре Екатеринбурга 8 апреля, решили перенести в другое место и поменять его цель. Вместо площади Труда мероприятие пройдет на Широкореченском мемориале в субботу, 8 апреля. Об этом сообщили в Общественной палате Свердловской области.

— Общественная организация «Союз блокадников Ленинграда в Свердловской области и Екатеринбурге» выступила с инициативой почтить память погибших в месте, которое символически, исторически, тематически связывает Екатеринбург и Санкт-Петербург, Свердловск и Ленинград. Это открытый в год 70-летия Победы барельеф «Блокада Ленинграда» на Широкореченском мемориале. Мы решили пойти навстречу этому предложению и отказались от идеи проведения большого официального митинга в центре города возле памятника Татищеву и де Геннину, — уточнили в общественной палате.

Антитеррористический митинг изначально вызвал неоднозначную реакцию даже среди самих организаторов. Член общественной палаты Сергей Колясников предлагал отменить мероприятие вообще, отметив, что он может стать целью организаторов террористических актов. 

  • Такие траурные акции прошли по всей стране. В Москве и Санкт-Петербурге они уже прошли и собрали десятки тысяч человек.
  • Завтра, 8 апреля, в 12 часов всех уральцев приглашают на Широкореченское кладбище присоединиться к акции и выразить свою гражданскую позицию.
  • Теракт произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля в метро. По последним данным, погибли 14 человек, около 50 пострадали.
  • В тот же вечер екатеринбуржцы зажгли свечи на Плотинке около памятника Петру I.
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Марина Подкорытова, 07.04.2017, 16:33
Тэги: Жизнь в городе
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