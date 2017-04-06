В центре Екатеринбурга на площади Труда отменили митинг памяти погибших в теракте в Петербурге

У него поменяли идею и перенесли на Широкореченское кладбище.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Антитеррористический митинг, который должен был пройти в центре Екатеринбурга 8 апреля, решили перенести в другое место и поменять его цель. Вместо площади Труда мероприятие пройдет на Широкореченском мемориале в субботу, 8 апреля. Об этом сообщили в Общественной палате Свердловской области.

— Общественная организация «Союз блокадников Ленинграда в Свердловской области и Екатеринбурге» выступила с инициативой почтить память погибших в месте, которое символически, исторически, тематически связывает Екатеринбург и Санкт-Петербург, Свердловск и Ленинград. Это открытый в год 70-летия Победы барельеф «Блокада Ленинграда» на Широкореченском мемориале. Мы решили пойти навстречу этому предложению и отказались от идеи проведения большого официального митинга в центре города возле памятника Татищеву и де Геннину, — уточнили в общественной палате. Антитеррористический митинг изначально вызвал неоднозначную реакцию даже среди самих организаторов. Член общественной палаты Сергей Колясников предлагал отменить мероприятие вообще, отметив, что он может стать целью организаторов террористических актов.