В центре Екатеринбурга полицейские эвакуировали пассажиров трамвая

Трамваи остановили на три часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Сегодня, 7 апреля, днем на перекрестке Ленина – Московская в Екатеринбурге остановили движение трамваев. В одном из вагонов обнаружили бесхозную сумку.

Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области. Сообщение в полицию поступило в 13:00. Из-за угрозы взрыва был предпринят комплекс специальных мероприятий: из трамваев эвакуировали пассажиров, а сам транспорт остановили.

Выяснилось, что в забытой сумке находилась одежда. Движение трамваев восстановили в 16:10.