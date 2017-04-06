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Жители Эльмаша лишились закусочной на остановке «Краснофлотцев»: ее построили без ведома администрации города

Жители Эльмаша лишились закусочной на остановке «Краснофлотцев»: ее построили без ведома администрации города
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Хозяин ничего не смог сделать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Екатеринбурге на Эльмаше под руководством судебных приставов разобрали незаконную закусочную на остановке. Как отметили в пресс-службе УФССП, строительство точки не было согласовано с администрацией Екатеринбурга. 
 
Закусочную, где готовили и продавали «разнообразную пищу народов Азии» на печи-тандыре, незаконно построили на улице Старых Большевиков на остановке «Краснофлотцев». Судом было вынесено решение освободить земельный участок и снести нестационарный объект.
 
Когда по указанному адресу прибыли судебные приставы Орджоникдзевского района, чтобы проследить за сносом заведения, навстречу им вышел владелец общепита, но он не препятствовал никаким исполнительным действиям. Пока помещение готовили к демонтажу – отключали от электроэнергии и разбирали панели, хозяин закусочной с работниками забрали готовую продукцию и все материалы для приготовления.
 
  • Закусочная была оперативно снесена, справедливость восторжествовала.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 07.04.2017, 11:30
Тэги: Суд, Фото, Жизнь в городе
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