В Екатеринбурге ученые создали мазь, которая убирает следы от ожогов

Она может появиться в российских больницах через два - три года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

Ученые Екатеринбурга сейчас испытывают «чудо-мазь», которая позволит убрать следы от ожогов, сообщает сегодня, 7 апреля, телеканал «Мир 24». Вдобавок, по данным журналистов, это средство помогает омолодиться.

Наши ученые придумали эту мазь восемь лет назад. В ее основе – стволовые клетки. Последние производят сложное полезное вещество с уникальными свойствами, которое не имеет цвета и запаха.

- Гель содержит вещества, которые побуждают клетку к делению с одной стороны. С другой – он содержит вещества, которые привлекают в область поражения резервные клетки, - рассказал ведущий научный сотрудник отдела молекулярных и клеточных технологий УГМУ Артем Коротков.

Жидкость направляют в стерильно чистую лабораторию. Поскольку у клеток нет своего иммунитета, ученым приходится проводить тщательную стерилизационную подготовку.