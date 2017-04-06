Названы районы Екатеринбурга, где сложнее всего получить место в детсаду: путевки не получат около 14 тысяч малышей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В этом году путевки в детсад получат около 20 тысяч детей Екатеринбурга. Об этом вчера, 6 апреля, рассказала руководитель департамента образования администрации Екатерина Сибирцева.

Как она отметила, для детей от трех до семи лет выделено 16 тысяч мест в ДОУ. Для самых маленьких, детей до трех лет, будет 4 тысячи мест, но при этом всего в очереди стоит 18 тысяч человек.

— Эта проблема существует. С помощью одних муниципальных садов дефицит не устранить. Есть районы, где ситуация выглядит чуть лучше, например, в Орджоникидзевском. Родители могут подать заявку на зачисление ребенка в детский сад сразу после получения свидетельства о его рождении. При этом в карточке они могут указать до трех предпочтительных учреждений и не только по месту прописки, а в любой ДОУ, например, расположенный рядом с работой мамы или папы, — отметила Сибирцева.

Она уточнила, что после поступления детей в школы освободится чуть больше 15 тысяч мест в садиках, еще 775 мест введут за счет муниципальной программы. 600 мест появится за счет строительства двух детсадов в Академическом и Солнечном. После капремонта откроется ранее перепрофилированный детский сад на 175 мест в Кировском районе.

В Екатеринбурге осталась проблема удаленности детских садов от места жительства малышей. Особенно остро этот вопрос стоит в районах Ботаники, Академическом, на Широкой Речке и в центре. Если предложенный детский сад не подходит, то можно подать заявку о переводе малыша в другое учреждение, но не факт, что там будут места.

— Темпы строительства жилья, к сожалению или к счастью, опережают скорость возведения соцобъектов. Но мы работаем с каждым случаем, предлагаем варианты. Нужно учитывать, что в этом году завершилась федеральная программа по созданию мест в ДОУ, город продолжает эту работу своими силами. В некоторых случаях без помощи частных детсадов не обойтись, — уточнила Сибирцева.