Названы районы Екатеринбурга, где сложнее всего получить место в детсаду: путевки не получат около 14 тысяч малышей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017
— Эта проблема существует. С помощью одних муниципальных садов дефицит не устранить. Есть районы, где ситуация выглядит чуть лучше, например, в Орджоникидзевском. Родители могут подать заявку на зачисление ребенка в детский сад сразу после получения свидетельства о его рождении. При этом в карточке они могут указать до трех предпочтительных учреждений и не только по месту прописки, а в любой ДОУ, например, расположенный рядом с работой мамы или папы, — отметила Сибирцева.
— Темпы строительства жилья, к сожалению или к счастью, опережают скорость возведения соцобъектов. Но мы работаем с каждым случаем, предлагаем варианты. Нужно учитывать, что в этом году завершилась федеральная программа по созданию мест в ДОУ, город продолжает эту работу своими силами. В некоторых случаях без помощи частных детсадов не обойтись, — уточнила Сибирцева.
- Вопросы с переводом ребенка решаются в районном управлении образования, там же можно уточнить про запись братьев и сестер в один детский сад.